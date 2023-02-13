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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

صدى البلد

حرصت نرمين الفقى على  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها من دبى.

 

وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية شتوية باللون الاخضر والذى كشف عن إنقاص وزنها.

 

وتتميز نرمين الفقى في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بعد النهاية” بطولة نرمين الفقي، البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.

 

وتصدر بوستر العمل جميع أبطاله، ويعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

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نرمين الفقي اطلالات إطلالة مثيرة

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