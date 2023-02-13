دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بصحة دمياط

عقدت الإدارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة بوزارة الصحة دورات تدريبية لتنمية مهارات فرق الإشراف وتقييم جودة الإدارة بالنتائج لعدد ٤٠ متدرب من الفريق الصحي بمديرية الصحة بدمياط.
شارك في الدورة التدريبي الخاصة بمديرية الصحة بدمياط، الإدارة الصحية بكفر سعد وذلك بمركز تدريب صحة المرأة.
تضمن التدريب عرض موضوعات أساسيات الإدارة وتكوين الفريق وإدارة الوقت ومهارات الإشراف الفعال والتفويض واللا مركزية ومهارات الاتصال وإدارة التغيير، تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
وذلك في إطار توجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.