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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. طقس دمياط صباح اليوم

امطار غزيرة بدمياط
امطار غزيرة بدمياط

 شهدت محافظة دمياط، منذ فجر اليوم الاثنين ، موجة من الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء المحافظة. 

 

أدى التساقط الغزيرة لأمطار إلى تعطل نسبي لحركة المرورية خاصة وقت خروج الطلاب للمدارس صباح اليوم، نتيجة لتراكم مياه الأمطار بأغلب الشوارع والتساقط الغزير لأمطار والذي صاحبه ارتفاع في سرعة الرياح وبرودة شديدة في الطقس. 


يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  قد عقدت اجتماعا  طارئا بغرفة الأزمات بالمحافظة مع التنفيذين للمناقشة التعامل الفورى مع تقلبات الطقس التى تشهدها المحافظة.

 

 وشددت على التعامل الفورى مع حاله الطوارئ الخاصة بالطقس  والتى تشهدها المحافظة.

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دمياط محافظ دمياط حركة المرور محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط الأمطار الغزيرة

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