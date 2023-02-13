غائم.. تعرف على طقس الإمارات اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. و الخليج العربي خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:53

بحر عمان: خفيف الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 01:58

والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة19:49