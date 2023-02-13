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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. اجتماع يناقش أعمال البنية التحتية بمنطقة بياض العرب الصناعية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمنطقة بياض العرب الصناعية ، وذلك في حضور الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب، ومسئولي قطاعات المرافق ومهندسي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمكتب الاستشاري، وبعض الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة.

في بداية الاجتماع أكد السكرتير المساعد على تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بسرعة الانتهاء من كافة أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة،وضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال توفير فرص العمل والتنمية المستدامة.

حيث تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات مرافق البنية التحتية بالمنطقة"كل قطاع على حدة"،والتي تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، والاتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة استيفاء وتلافي بعض الملاحظات الخاصة ببعض أعمال المرافق،مع الاشتراك في  وضع خطة عمل يتم الاتفاق على جوانبها المالية والفنية  ضمن مشروع استكمال المرافق لكامل المنطقة ، مع ضرورة تحديد إطار زمني لسرعة الانتهاء من  أعمال استلام المرافق المنفذة.  

مياة الشرب الكهرباء بني سويف التنمية المستدامة الصرف الصحى مدينة بني سويف محافظ بني سويف

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