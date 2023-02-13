إعلان نتائج مسابقة أوائل الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بالبحر الأحمر

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، نتيجة مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، التي نظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

فاز فريق مدرسة الجيل الصاعد بإدارة الغردقة التعليمية، فيما فاز فريق مدرسة الميناء الإعدادية المشتركة بإدارة الغردقة التعليمية، بمسابقة المرحلة الإعدادية، فيما حقق فريق مدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية بإدارة القصير التعليمية، الفوز بمسابقة المرحلة الثانوية.

على الجانب الآخر قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن الدراسة منتظمة خلال ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، بكافة مدارس المحافظة من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

وتابع منير، صباح اليوم الاثنين، انتظام الدراسة وسير العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات يرافقه مصطفى عبده وكيل المديرية.