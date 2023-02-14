نائب يطالب الحكومة بالاستفادة من خبرات جامعة القاهرة لتطوير الزراعة والتجارة الإلكترونية

أكد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بمشاركة جامعة القاهرة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يومي 13 و 14 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى أكد فيها أن مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار تتضمن عدة فعاليات، حيث تشارك بـ 25 مشروعًا ابتكاريًا وبحثيًا، في مجالات الزراعة، والعلوم، والهندسة والذكاء الاصطناعي، والليزر، و ريادة الأعمال و التصنيع الدوائي.

وطالب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة ومختلف الأجهزة التنفيذية الاستفادة من الخبرات العلمية الكبيرة بجامعة القاهرة على الخوض خاصة مجال الابتكار، واستحداث برامجها التعليمية لتصبح أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة خاصة الدكتور محمد الخشت أكد أن الجامعة تشارك في مجال الزراعة بـ 3 مشروعات هي: مشروع استخدام تقنيات الابتكار الأخضر المستدامة لتحويل المخلفات العضوية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية: كحل واعد لزيادة الاقتصاد القومي، ومشروع تحويل قش الأرز والشعير إلى حبيبات الزيوليت متناهية الصغر كمخصب للتربة والنبات، ومشروع بدائل اللحوم في ظل التغيرات البيئية العالمية.

اضافة الى مشاركة الجامعة في مجال ريادة الأعمال، بـ 5 مشروعات هي: سوق ومنصة للتجارة الإلكترونية للأجهزة الكهربائية outlet التي تربط التجار بالعملاء بطريقة سهلة، ومنصة تعليمية لتعليم اللغة العربية للأطفال من سن 3 لـ 6 سنوات عن طريق العامية المصرية، وتطبیق یشجع على توفیر المیاه، ومشروع لتصنيع طوب بيئي للمساعدة في تشكيل واجهات المباني بمواصفات الخزف، ومشروع إضافات أعلاف منتجة محليا لسد العجز فى الإنتاج الداجني.

وقال النائب أشرف أمين إن الاستفادة من مثل هذه الملفات يكفل التطوير والتحديث الحقيقى للمنظومة الزراعية والتجارة الالكترونية بما يدعم الاقتصاد الوطنى.

ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير لجامعة القاهرة على مساهمتها في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمشروعين الأول تليفون للصم والبكم، والأخر سماعة طبية ذكية. وتتضمن مشاركة كلية الهندسة 5 مشروعات هي: مشروع معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مفاعلات الأغشية اللاهوائية (Anaerobic MBR) للاستخدام الآمن في الري، ومنصة سحابية متكاملة لرصد الآفات والملوحة والري الفعال في الزراعة الدقيقة للزيتون، وطائرة سداسية مروحية بدون طيار ذات قدرة عالية وسهولة في التحكم، وطائرة بدون طيار للفحص والمراقبة الجوية ذات مدى طيران عال، ومشروع صناعة نموذج لسيارة ذكية أحادية المقعد موفرة للوقود اضافة الى مشاركة جامعة القاهرة في علوم الليزر، بـ 5 مشروعات ابتكارية هي: جهاز محاكاة للتدريب على استخدام الليزر الطبي في الأمراض الجلدية، ومجس استشعار لوني بالعين المجردة للغازات السامة، ومشروع تصنيع سيراميك ذكي مقاوم للبكتريا، ومشروع الاستضاءة المتألقة للورق المطلي: الكتابة في الظلام، ومشروع تصنيع أوراق مطلية بأحبار نانوية لإنتاج مستندات مؤمنة غير قابلة للتزوير.

كما تساهم كلية الصيدلة من خلال وحدة التصنيع الدوائي بابتكار العديد من المستحضرات مثل الهلام الكحولي المطهر الذي يحتوي على زيوت طيارة تساهم في تقليل جفاف الجلد الذي يسببه الكحول، وابتكار شامبو للشعر معزز بهلام الصبار والبانثينول و4 مشروعات اخرى وهي: مشروع تحويل قش الأرز والشعير إلى حبيبات الزيوليت متناهية الصغر كمخصب للتربة والنبات، وفلتر مياه الصنبور باستخدام carboxymethyl chitosan المستخرج صديق البيئة من المنتجات الثانوية للجمبري، وتطوير تقنيات جديدة لمعرفة طبيعة الأنسجة الحية والفرق بين النسيج الطبيعي والسرطاني في علاج وتشخيص أمراض السرطان، ومنصة تعليمية وتثقيفية وسياحية جيولوجية لطلاب مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعي والجامعي.