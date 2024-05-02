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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن عقوبات مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

صدى البلد

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس،  عن قرارات لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، التي عُقِدَ اجتماعها يوم أمس الأربعاء.

أعلن الاتحاد المغربي عن العقوبات المفروضة على مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية على النحو التالي:

- فوز نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على اتحاد العاصمة الجزائري.

- إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية إذا لزم الأمر.

وبذلك، يضمن فريق نهضة بركان مشاركته في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، حيث سيواجه فريق الزمالك في المباراة النهائية التي ستقام في الملعب البلدي بمدينة بركان في 12 مايو، بينما ستكون مباراة الإياب في القاهرة في 19 مايو.

ويأتي هذا بعد تأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية بعد تجاوزه فريق دريمز الغاني في دور نصف النهائي بثلاثية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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