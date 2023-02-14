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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد زيدان في أحدث ظهور مع أبنائه| شاهد

صدى البلد

شارك لاعب منتخب مصر السابق، محمد زيدان، صورة تجمعه بأبنائه في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعبر عن حبه لهم بقلب أحمر كبير، ولاقت الصورة تفاعلاً من الجمهور.

كان محمد زيدان قد بدأ مسيرته الاحترافية فى الدنمارك، حيث انضم لصفوف فريق بولد كلوب  قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن، ليحصل هناك على لقب أفضل لاعب مهاري بالدوري، ليحصل زيدان على الجنسية الدنماركية.

وانتقل محمد زيدان بعد ذلك لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندزليجا (الدوري الألماني) مع بوروسيا دورتموند في موسم 2010–2011، كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

واختتم محمد زيدان مشواره في كرة القدم موسم 2015/2016، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.

لاعب منتخب مصر السابق الإحترافية الدوري الألماني

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