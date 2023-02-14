عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مروع من الصحة العالمية عن سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السوريين في المناطق المنكوبة يحتاجون الدعم الآن ولسنوات عديدة، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، بقوة كبيرة، بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأودت بحياة الآلاف.

ووفق ماذكرت شبكة العربية، ذكرت الصحة العالمية، إن مستوى الدمار في سوريا جراء الزلزال غير مسبوق.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية إن زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا.

وذكرت الأمم المتحدة، إن أكثر من 7 ملايين طفل تضرروا بسبب زلزال تركيا وسوريا.


وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إنقاذ 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال.
ومر  ثمانية أيام منذ أن ضرب زلزالان هائلان بقوة 7.8 درجات  جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وزاد عدد القتلى الآن عن  أكثر من 37 ألف، مستمر في الارتفاع ، والمساعدات الدولية تستمر في  التدفق إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها.


 قال أحد شركاء منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا لزميلتي: "في عام 2013 ، سقطت قنبلة في منزلي. مات أبي ودُفن تحت الأنقاض لكن هذا الزلزال كان أكثر ترويعًا ".

 

سوريا تركيا أردوغان الصحة الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية زلزال الصحة العالمية رجب طيب أردوغان البلد العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

السعودية .. قرار قضائي عاجل ضد بن لادن بسبب رافعة الحرم

لا سحر ولا شعوذة.. شوبير يكشف سر انتفاضة الزمالك

رسالة مثيرة للجدل من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الزمالك وسموحة

موضوعات متعلقة

مرتباتنا لا تكفي.. لماذا يعد إضراب بريطانيا الأسوأ منذ 30 عامًا؟

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

معجزة أخرى في تركيا| إنقاذ شاب بعد 199ساعة وهذا ما فعلته مصر والسعودية

وزير خارجية تركيا يشكر إسرائيل.. فما السبب

قائد الناتو: زلزال تركيا مرعب.. وحرب أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

ثامن يوم على الزلزال.. عمليات بحث وإنقاذ مستمرة وحصيلة مفزعة

الصين وأمريكا وحرب البالونات.. اتهامات كبيرة لبكين بالوقوف خلف إرسال الأجسام الثلاثة الغريبة في سماء الولايات المتحدة وكندا.. وتصعيد جديد بعد إسقاط بالون التجسس

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن

إعلان مروع من الصحة العالمية عن سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر

وزير الصحة: مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا بدعم كامل من الرئيس

بأقل من 1500جنيه|انخفاضات تلاحق سوق الذهب.. ومفاجأة بـ عيار 21.. والدولار يسجل 30.48 جنيه.. أخبار تهمك

مجموعة الزمالك.. حقيقة إعادة مباراة الترجي والمريخ السوداني بسبب التغييرات

متستحقش الإعدام.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد: أختي عمرها ما تعمل كده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك فلوس.. 6أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

مش رجيم .. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي.. تفاصيل

منها لحمة على شكل وردة.. شاهد| صور وصفت بأسوأ إبداعات الفلانتين 2023

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

فيديو

اللي حبوه أكتر.. نيقولا معوض يرد على منتقدي قبلته لممثلة

سعر الذهب والدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2023.. تعرف عليه

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ