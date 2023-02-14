إعلان مروع من الصحة العالمية عن سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السوريين في المناطق المنكوبة يحتاجون الدعم الآن ولسنوات عديدة، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، بقوة كبيرة، بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأودت بحياة الآلاف.

ووفق ماذكرت شبكة العربية، ذكرت الصحة العالمية، إن مستوى الدمار في سوريا جراء الزلزال غير مسبوق.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية إن زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا.



وذكرت الأمم المتحدة، إن أكثر من 7 ملايين طفل تضرروا بسبب زلزال تركيا وسوريا.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إنقاذ 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال.

ومر ثمانية أيام منذ أن ضرب زلزالان هائلان بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وزاد عدد القتلى الآن عن أكثر من 37 ألف، مستمر في الارتفاع ، والمساعدات الدولية تستمر في التدفق إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها.



قال أحد شركاء منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا لزميلتي: "في عام 2013 ، سقطت قنبلة في منزلي. مات أبي ودُفن تحت الأنقاض لكن هذا الزلزال كان أكثر ترويعًا ".