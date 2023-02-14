وزير الرياضة: تبنيت نموذج عادل إمام بالتجربة الدنماركية للتعامل مع مراكز الشباب

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جهود الوزارة فى الأنشطة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع النواب فى تنفيذ المشروعات بمراكز الشباب والأندية، وفقا لخطة واضحة محددة، ومتابعة مستمرة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتطرق صبحي، لملف اقتصاديات الكرة، والتنافسية، مشيرا إلى أهمية ذلك الملف، واحتراف اللاعبين، قائلا: "وصلنا كأس العالم ثلاث مرات فى تاريخنا، وما حدث مع محمد صلاح ظاهرة فردية، بدأت فى عام 1934، ولكن كام محترف وصل؟.



وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتفاعل مع كل الأنشطة، ورؤيتها بناء جيل جديد قادر من الشباب، متابعا: “نعمل وفقا لدراسات عمل بطرق سريعة وغير تقليدية، ودورنا هو التفاعل مع الجميع”.



وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لدينا 11 هدفا نسعى لتنفيذه من خلال القطاعات.. الوزارة وضعت نموذج عادل إمام، أمامي عند التعامل مع مراكز الشباب، وذلك في إشارة إلى فيلم التجربة الدنماركية.