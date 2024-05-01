محافظ جنوب سيناء يوجه بتدريب طلاب جنوب سيناء على البرمجة

وجه اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء مديرية التربية والتعليم لإقامة دورات تدريبيه حول لطلاب المدارس في الكمبيوتر والبرمجة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكفل المحافظ بتكلفة هذه الدورات التدريبيه مشيرا إلي أن الكمبيوتر والبرمجة هي لغة العصر الآن وأعلن فودة انه سوف تبدأ دورات البرمجة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لتعليم الطلاب البرمجه وفنون الكمبيوتر .

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الأنشطة التعليمية بمدرسة الزهور الثانوية كما شهد المحافظ حفل ختام الانشطة التعليمية بمدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام و اللواء محمد شعير السكرتير المساعد ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وعادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم وسامي الجندي مدير الشئون التنفيذية واحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية

واشاد محافظ جنوب سيناء بمواهب مدرسة الزهور الابتدائية الذين أبدعوا في العروض والاغاني الوطنية والشعر و كافأ المحافظ المدرسة بـ آلاف جنيه للطلاب ومعلمي المدرسة .

وأمر المحافظ برعاية الأطفال الموهوبين في كل المجالات معلنا أنه سوف يرعى الموهوبين في كل المجالات.



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