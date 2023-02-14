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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تراجع أسعار الدواجن بشكل مفاجئ.. تفاصيل

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

حالة من التقلبات تعيشها أسعار الدواجن “أسعار الفراخ”، في مصر، وخاصة بعد ما حدث أمس الإثنين، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزرعة إلى 68 جنيها في بدايات اليوم لتصل إلى 78 جنيها في وسط اليوم، ولكنها تراجعت من جديد لتسجل 72 جنيها في المزرعة اليوم الثلاثاء بحسب مربين في بورصة الدواجن.

 

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وفي تصريحات تليفزيونية، أشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى عد عوامل هامة في موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لا بد من خفض سعر العلف حتى ينخفض المنتج في النهاية، وأيضا العمل على إدخال مجموعة جديدة من المنتجين ليحدث استقرار في السوق.

 

العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن

 

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر الكتكوت يبدأ من 23 جنيها، والمشكلة بدأت بوجود شحية في العلاف، وانتهت مع الافراج عن الأعلاف في الموانئ، والمشكلة تفاقمت مع خروج منتجين من السوق، مستدركا أنه إذا انخفض العلف ينخفض المنتج في النهاية، ولابد من العمل على حل كل مشاكل المنتجين، لافتا إلى أن العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن.

 

تراجع أسعار الدواجن 


ووصل سعر الدواجن في المحلات اليوم الثلاثاء، ما بين 77 إلى 78 جنيها لكيلو البيضاء بعدما سجل أمس للمستهلك 88 جنيها بتراجع نحو 10 جنيهات خلال ساعات.

 

ووصل سعر الدواجن في المحلات اليوم ما بين 77 إلى 78 جنيها لكيلو البيضاء بعدما سجل أمس للمستهلك 88 جنيها بتراجع نحو 10 جنيهات خلال ساعات.

 

أسعار الدواجن اليوم


الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77 جنيها وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، الدواجن الساسو : 94- 98 جنيها للكيلو، والأوراك: بين 85- 88 جنيها للكيلو، والبانيه: بين 165- 180 جنيها للكيلو، والصدور بالعظم: 100 جنيه للكيلو، الأمهات البيضاء: 66-68 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وكتكوت أبيض: 24 : 25 جنيها، وكتكوت ساسو: 16-16.5 جنيها.

 

أسعار كرتونة البيض

 

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي، سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110- 112 جنيها في المزرعة و 119 و 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة، سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 105-110 جنيهات في المزرعة، وبين 114-115 جنيها للمستهلك، وسعر البيض البلدي بين 125-132 جنيها للكرتونة للمستهلك.

 

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