هل النبي محمد رأي الله في رحلة الاسراء والمعراج ؟ عالم أزهري يرد

حسم الشيخ أحمد سمير الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، الجدل حول “هل رأي النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل في رحلة الاسراء والمعراج”.

وأكد الأزهري، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال"علي قناة "الحدث اليوم"، أن النبي محمد رأي الله في رحلة الإسراء والمعراج، حيث أن الله سبحانه وتعالي أزال الحجاب المعنوي عن قلب سيدنا محمد فرأي الله بفؤاده، مستشهدا بالأية الكريمة :"ما كذب الفؤاد ما رأى".

وأضاف الشيخ أحمد سمير الأزهري، أنه كان هناك خلاف بين السيدة عائشة وبين ابن عباس حول رؤية النبي محمد لله عز وجل، موضحا أن السيدة عائشة نفت رؤية سيدنا محمد لله عز وجل بالبصر، وهو ما أكده ابن عباس بأن سيدنا محمد لم يري الله بالبصر وإنما بالبصيرة أي بالفؤاد.