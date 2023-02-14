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رئيس التحرير
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تعليم

أماني قرني تشهد انطلاق التصفيات النهائية من مسابقة أوائل الطلبة بالفيوم

الدكتورة امانى قرن
الدكتورة امانى قرن وكيل وزارة تعليم الفيوم اثناء اللقاء

 

حصدت مدرسة الشروق بالفيوم  المركز أول، ومدرسة جردو  المركز الثاني على مستوى الفيوم فى مسابقة أوائل الطلبة  التى أقيمت بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالفيوم  ، تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتوجيهات وحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعناية المهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وحضور الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب مستقبل وطن بالفيوم ، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية ، والأستاذ مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديري المراحل بالمديرية، ، وإدارة العلاقات العامة بالمديرية، وفريق العمل بالمديرية وحزب مستقبل وطن بالفيوم المشرف على المسابقة.

 

كانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قد نظمت  مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة بجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)

 

وأقيمت  بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، التصفيات النهائية على مستوى المديرية للمرحلة الإعدادية ، بمشاركة مدرسة الشروق الخاصة الإعدادية بغرب الفيوم ، ومدرسة سيلا الإعدادية بشرق الفيوم، ومدرسة جردو الإعدادية بإطسا ، ومدرسة لطفى سليمان الإعدادية بسنورس،  مدرسة دار السلام القديمة الإعدادية بطامية، ومدرسة الشهيد عادل برعي الإعدادية بطبهار إبشواي، ومدرسة بطن هريت الاعدادية بيوسف الصديق.

 

وبعد التصفيات النهائية بين المدارس المشاركة بالمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، فاز بالمركز مدرسة الشروق الخاصة بالمركز الأول على مستوى المحافظة ، وفازت مدرسة جردو الاعدادية إدارة اطسا التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

 

أشادت دكتورة أماني بالجهود المثمرة التى يقوم بها حزب مستقبل وطن، في تقديم الدعم لتعليم الفيوم، ومنها تنفيذ تلك المسابقة المتميزة وأثرها الفعال فى تعزيز قدرات أبنائنا الطلاب ، كما تعمل على بناء الثقة وتبادل الخبرات بين طلاب مدارس الفيوم ، وبث روح المنافسه وبناء أجيالاً تعي  قيمة العلم وحب الوطن والانتماء له وخلق ثقافة مجتمعية.

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وأكدت وكيل الوزارة على أن المسابقة تهدف إلى، تعزيز قيم التفوق العلمى لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، و اكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

وفي نهاية المسابقة، تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية والإدارات التعليمية ، وحزب مستقبل وطن ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

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