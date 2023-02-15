عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣، بعد أن شهدت تراجع خلال الايام الماضية متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وصدرت أمس بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير الماضي والتي انخفض بأقل من التوقع.

txt

توقعات بالتراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023

txt

تحرك جديد.. سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم 

ويشير ذلك إمكانية رفع البنك الفيدرالي الامريكي ل أسعار الفائدة بوتيرة أسرع ممكن يدعم الدولار ويوثر سلبا على سعر الذهب.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023، في الكويت ضمن نشرته الخدمية 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.27 دينار$59.68
سعر الذهب عيار 2216.74 دينار$54.71
اسعار الذهب عيار 2115.98 دينار$52.22
اسعار الذهب عيار 1813.70 دينار$44.76
سعر الذهب عيار 1410.66 دينار$34.81
سعر الذهب عيار 129.13 دينار$29.84
اسعار أوقية الذهب568.08 دينار$1,856
اسعار جنيه الذهب127.87 دينار$417.76
اسعار كيلو الذهب18,266 دينار$59,678

..

..

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في الكويت الكويت سعر الذهب الكويت سعر الذهب الان الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

موضوعات متعلقة

توقعات بالتراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023

مطلب عاجل من الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

المصري للدراسات الاقتصادية: مصر قامت بدورها في COP27 ويجب إعلاء صوت الدول النامية

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك جديد.. سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم

25 جنيها دفعه واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة خلال تعاملات اليوم

3 رواد أعمال مصريين ضمن الفائزين بجوائز قمة الشركات الناشئة بلا حدود

وكيل وزارة التخطيط يستعرض أوجه التعاون بين مصر والإمارات في العمل الحكومي

ترشيحاتنا

شاهد.. الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا |اعرف السبب

بعد قرار تشكيل محكمة دولية بشأن أوكرانيا.. بيان عاجل من بيلاروسيا لأوروبا

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-2-2023

حكم دخول الجنب للمسجد أو المرور فيه.. دار الإفتاء ترد

تصيبك بالتهاب المفاصل والنقرس.. 3 أنواع من الأطعمة توقف عن تناولها فورًا

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رهاب الزلازل» | من التأثير النفسي لمشاهدة فيديوهات تركيا وسوريا.. فما هو؟

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ