بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

استقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣، بعد أن شهدت تراجع خلال الايام الماضية متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وصدرت أمس بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير الماضي والتي انخفض بأقل من التوقع.

سعر الذهب اليوم

ويشير ذلك إمكانية رفع البنك الفيدرالي الامريكي ل أسعار الفائدة بوتيرة أسرع ممكن يدعم الدولار ويوثر سلبا على سعر الذهب.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023، في الكويت ضمن نشرته الخدمية

أسعار الذهب اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.27 دينار $59.68 سعر الذهب عيار 22 16.74 دينار $54.71 اسعار الذهب عيار 21 15.98 دينار $52.22 اسعار الذهب عيار 18 13.70 دينار $44.76 سعر الذهب عيار 14 10.66 دينار $34.81 سعر الذهب عيار 12 9.13 دينار $29.84 اسعار أوقية الذهب 568.08 دينار $1,856 اسعار جنيه الذهب 127.87 دينار $417.76 اسعار كيلو الذهب 18,266 دينار $59,678

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