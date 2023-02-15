كيفين جونسون: مباراة الأهلي وصن داونز خارج التوقعات

أكد كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي أن مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خارج التوقعات.

وقال كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"لا أحد يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نظراً لقوة الفريقين والتدعيمات التي ابرامها الناديين في الفترة الماضية ".

وأضاف:"أتوقع أن تكون مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات صعبة للغاية على الفريقين ولا استطيع التكهن بنتيجتها ".