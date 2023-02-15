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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معجزة إلهية| إنقاذ رجل وزوجته أحياء بعد 109 ساعات تحت الأنقاض.. فيديو

صدى البلد

تمكن فريق إنقاذ في تركيا من إنقاذ رجل وزوجته من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 9 أيام على الزلزال المدمر الذي خلف عشرات آلاف الضحايا ومئات آلاف الجرحى في جنوب تركيا وشمال سوريا.

ونشرت وكالة الأناضول فيديو، الأربعاء، يظهر حوارا بين فريق الإنقاذ والرجل قبل إنقاذه، وقالت "إنقاذ رجل وزوجته بعد 209 ساعات من تحت الأنقاض بمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب تركيا".

ويظهر في الفيديو أن رجال الإنقاذ يسألون الرجل عن أهله ومن معه من ناجين، ويطمئنوه بأنهم سيخرجونهم، ووصفت الوكالة ما حدث بـ"معجزة في اليوم التاسع" بعد الزلزال".

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار وتضرر آلاف المباني، وفي السياق تمكن فريق آخر من "إنقاذ سيدة أجنبية بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا"، ونشرت الوكالة فيديو للعملية.

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فريق إنقاذ تركيا أنقاض مبنى الزلزال المدمر سوريا

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