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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عدة مداهمات بعدة مناطق في الضفة الغربية والقدس على إثرها، 20 فلسطينيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: قسام رمزي عميرة (16 عاما)، ومحمد نعيم عميرة (25 عاما)، ومحمد رأفت حمامرة (30 عاما)، وإياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومحمد داود شوشة (20 عاما)، وعلي عرفات الزعول، من قرية حوسان غرب بيت لحم، إضافة إلى فراس إبراهيم دار راشد (44 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال: محمد خيري ياسين (17 عاما)، من قرية كفر مالك شرق رام الله، وأحمد محمد علقم، ويعقوب ذياب الحاج، من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: المواطنين عبيدة عماد محمود أبو يامين (22 عاما)، وعمر عماد يوسف ريحان (27 عاما)، من بلدة تل، وسامي الكعبي من المدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وإياد سعادة.

ومن جنين، اعتقل جيش الاحتلال الشاب إبراهيم نعمان عابد من بلدة كفر دان جنوب جنين، ومحمد باسم ابراهيم عمرو من بلدة اليامون، وذلك أثناء مروه على حاجز حوارة ، واعتقلت الشاب منتصر فواز عيسى، بعد اقتحام قرية عانين ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته

ومن سلفيت، اعتقل الاحتلال الشاب عبد الله شتات من بلدة بديا.

ومن مخيم شعفاط، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح دياب بعد مداهمة منزله.
 

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