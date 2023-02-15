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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قلتله تعالى وصلنى وكتمت نفسه.. المتهم بقتل سائق بالمنيا يعترف بتفاصيل الجريمة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، سائق دراجة نارية، عن مسكنهما، وفى وقت لاحق تلقى بلاغا بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائى بدائرة المركز، وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.

كشفت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز.

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه قام بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه لسابق معرفته به، وقابله وإستقل الدراجة النارية خلفه، وطلب منه توصيله إلى منزله، وحال وصولهما لمنطقة زراعية، قام بكتم أنفاس المجنى عليه ثم إستولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائى، وقام بإلقاء الهاتف المحمول بمكان لتجميع القمامة (لعدم تمكنه من التصرف فيه بالبيع). 

وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى أحد الأشخاص "عميل حسن النية"، كما أرشد عن المبلغ المالى المتبقى من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها.  

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام قتل دراجة نارية الدراجة النارية العثور على جثة

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