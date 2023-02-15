الداخلية تنقذ طفلة احتجزت داخل شقة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإحتجاز (طفلة سن سنة) داخل الشقة سكنها بأحد العقارات الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام.
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة.. وتمكنت من فتح باب الشقة وتسليم الطفلة لوالدتها وأفادت بإحتجاز (نجلتها) داخل الشقة سكنهما عقب مغادرتها وتركها باب الشقة مفتوحاً وبداخلها كريمتها مستغرقة فى النوم وأغلق باب الشقة بسبب شدة الرياح.
وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.