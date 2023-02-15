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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اضطرابات هائلة .. إضرابات تهدد 7 مطارات كبرى في ألمانيا

اضطرابات هائلة..
اضطرابات هائلة.. إضرابات تهدد 7 مطارات كبري في ألمانيا

حذرت الشركة المشغلة لأكبر مطار في البلاد في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، من أن الإضرابات المخطط لها في 7 مطارات ألمانية يوم الجمعة ستؤدي إلى "اضطرابات هائلة"، مما يمهد الطريق ليوم آخر من فوضى السفر الناجمة عن الخلافات على الأجور.

ودعت نقابة العمال الألمانية “فيردي”، اليوم الأربعاء، العمال في مطارات فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهامبورج ودورتموند وهانوفر وبريمن إلى الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، قائلة إن جهود المفاوضة الجماعية لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وقالت شركة “فرابورت”، مشغل مطار فرانكفورت ، الذي أحصى أكثر من 48 مليون مسافر في عام 2022: "يوم الجمعة، 17 فبراير 2023، سيكون هناك بالتالي اضطرابات كبيرة في الحركة الجوية".

وحثت المسافرين على تجنب المطار في ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على السفر الداخلي على وجه الخصوص، وفقًا لفيردي، التي قالت إنها أعطت تحذيرًا مسبقًا بشأن الإضراب حتى يتمكن الركاب من إيجاد بدائل.

يتزامن الإخلاء أيضًا مع بدء مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين، الذي يجمع مئات المندوبين، بما في ذلك العديد من القادة العالميين.

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وقال مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، إنه لن تكون هناك رحلات ركاب منتظمة يوم الجمعة، لكن الرحلات الخاصة، بما في ذلك رحلات مؤتمر ميونخ للأمن لن تتأثر.

ومع ذلك، قال متحدث باسم لجنة السلامة، إن الإضراب سيكون له تأثير على جدول المؤتمر، مضيفًا أن المنظمين على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتقليل التأثير.

وتجري النقابة حاليًا مفاوضات بشأن ثلاث مجموعات من العمال: موظفو الخدمة الأرضية ومسؤولو القطاع العام وعمال أمن الطيران.

وقالت كريستين بيهلي، عضو مجلس إدارة شركة فرابورت، في بيان: "لا يزال هناك نقص كارثي في ​​العاملين في الخدمات الأرضية، وقد شعر بذلك بوضوح المسافرون الصيف الماضي".

وواجهت شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا صراعات عمالية منذ العام الماضي حيث أدى الانتعاش السريع في السياحة إلى نقص في الموظفين ودفع التضخم المرتفع الموظفين إلى المطالبة بأجور أعلى.

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