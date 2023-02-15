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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: التعاون والتنسيق مع الشركاء لسد الفجوة التمويلية وتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد مع الأشقاء ورؤساء الدول والحكومات.
 

أكد الرئيس السيسي، علي تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررا مع الاستفادة من مبادرات الاتحاد الأفريقي 
 

وأضاف الرئيس السيسي، أن رئاسة مصر للنيباد تأتي تمثيلا لدول القارة الإفريقية الأشقاء حيث تمثل تلك الأولويات اهدافا نتشارك في تحقيقها تلبية لتطلعات الشعوب وتحقيق التنمية التي نصبوا إليها.

 

 

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