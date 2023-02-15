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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف احتفل النجوم بعيد الحب .. شاهد

مروان خوري وزوجته
مروان خوري وزوجته

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة احتفالًا بعيد الحب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت رانيا يوسف مرتدية فستان باللون الأحمر الجريء، مع قفازات بنفس اللون، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى.

مروان خوري

احتفل الفنان مروان خورى بعيد الحب مع زوجته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والذى يعد اول عيد حب يمر عليهما. 

وعلق مروان خورى على هذه المناسبة بعد نشرة صورا من حفل زفافه قائلا : أوّل عيد عشاق تحت سقف واحد، عقبال العمر كلو، وإنتِ العيد، وكتب فى تعليقه تاريخ زواجهما الذي يوافق  12/12/2022. 

ياسمين عبد العزيز والعوضي

احتفل الفنان أحمد العوضي، بمناسبة عيد الحب مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر العوضي صورة رومانسية برفقه ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنّأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك فهمي صورة سيلفي لهما، وكتب: "عيد حب سعيد يا حبيبتي ودايمًا مع بعض ومالية عليا حياتي".

ليلى علوي

قالت الفنانة ليلى علوي بمناسبة عيد الحب، إن الحب الصحي الموجود بالعالم كله هو حب "هات وخد" ومبنى على التسامح، متابعة أن الستات في مصر طيبات، وتتحمل الصعاب.

وأضافت ليلى علوي، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الستات" تقديم الإعلامية "سهير جودة" المذاع عبر فضائية "النهار": “الحقيقة تقول إن المرأة أقوى من الرجل، ولديها قدرة تحمل أقوى من الرجل، ولو مريضة يكون عندها القدرة أنها تقوم تشتغل وتتحرك”. 

وتابعت ليلى علوي: “الراجل مش زي الست، قد يكون أقوى بدنيا لكن معهندوش قوة التحمل التي تمتلكها الست، وأن الستات بتمر بأوجاع الراجل لا يتخيلها”.


نصائح للمتزوجين في عيد الحب

وتمنت ليلى علوي للمتزوجين بأن يكبروا قلبهم ويكون عندهم تسامح، ويقعدوا مع بعض يتكلموا ويفضفضوا.

عبير صبري

احتفل أيمن البياع، زوج الفنانة عبير صبري، بـ عيد الحب، وشارك صورة برفقة زوجته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بإطلالة رومانسية في أحضان زوجها، وكتب البياع قائلا “كل عيد حب وانتي بخير يا روحي، وان شاء الله كل حياتك حب بحب من منتقي انا مافي يوم للحب المفروض الناس تعيش كل يوم بالحب”. 

وأضاف زوج الفنانة عبير صبري "من هذا المنطلق ولوجود أهميته بحياتنا اتعمل ليه عيد زي كل شي مهم بتعمله عيد لتفرح الناس ان الحب موجود بيناتنا والحب يتمثل بكل شي بحياتك لهيك يا اصدقائي ومتابعين انا كمان بحبكم وكل عيد حب وانتوا طيبين".

رانيا يوسف مروان خوري ياسمين عبد العزيز العوضي احمد فهمي

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