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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس تعقد تدريبا لرفع مستوى كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بالمستشفيات

صدى البلد

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، أن مديرية الصحة بالسويس عقدت تدريباً لرفع مستوى كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بمستشفيات محافظة السويس وذلك من خلال تنفيذ 5 محاضرات استهدفت التدريب علي مهارات التواصل الفعال و العمل الجماعي والمرونة التنظيمية والعمل تحت ضغط وجمع وتحليل البيانات وإدارة الأزمات .

وشاركت في أعمال د. نهي عاطف الجنايني ، مدير ادارة التدريب بالسويس" حاصله علي ماجيستير ادارة الاعمال MBA ، دبلومة السلامه و الصحه المهنيه وتقييم المخاطر ، بمحاضرتان حول " المهارات الشخصيه (ادارة الوقت) و ادارة الازمات Soft skills time managemet و المحاضرة التانيه تحت عنوانRisk based thinking' التفكير المبني علي المخاطر ' ، وشاركت د. سارة احمد حسن ' مدير إدارة الجودة ،حاصله علي ماجيستير ادارة الاعمال Mba ،دبلومه الجوده الصحيه ، بمحاضرتان تحت عنوان "  صناعه القرار ، وأخلاقيات التعامل مع المرضي و ذويهم " .

فيما أختتمت فاعليات التدريب بمشاركة د. ايه عثمان ' خريج جامعة هارفرد لبرنامج البحث العلمي ، دبلومة ادارة المستشفيات ،  بمحاضرة عن " استبيان استطلاع الرأي و كيفيه عمل استبيان علي Google form .

وقد عقد التدريب في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،بشان رفع كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان ، محافظة السويس ، وبأهتمام من الأستاذ الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون  التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني .

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