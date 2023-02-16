صحة السويس تعقد تدريبا لرفع مستوى كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بالمستشفيات

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، أن مديرية الصحة بالسويس عقدت تدريباً لرفع مستوى كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بمستشفيات محافظة السويس وذلك من خلال تنفيذ 5 محاضرات استهدفت التدريب علي مهارات التواصل الفعال و العمل الجماعي والمرونة التنظيمية والعمل تحت ضغط وجمع وتحليل البيانات وإدارة الأزمات .

وشاركت في أعمال د. نهي عاطف الجنايني ، مدير ادارة التدريب بالسويس" حاصله علي ماجيستير ادارة الاعمال MBA ، دبلومة السلامه و الصحه المهنيه وتقييم المخاطر ، بمحاضرتان حول " المهارات الشخصيه (ادارة الوقت) و ادارة الازمات Soft skills time managemet و المحاضرة التانيه تحت عنوانRisk based thinking' التفكير المبني علي المخاطر ' ، وشاركت د. سارة احمد حسن ' مدير إدارة الجودة ،حاصله علي ماجيستير ادارة الاعمال Mba ،دبلومه الجوده الصحيه ، بمحاضرتان تحت عنوان " صناعه القرار ، وأخلاقيات التعامل مع المرضي و ذويهم " .

فيما أختتمت فاعليات التدريب بمشاركة د. ايه عثمان ' خريج جامعة هارفرد لبرنامج البحث العلمي ، دبلومة ادارة المستشفيات ، بمحاضرة عن " استبيان استطلاع الرأي و كيفيه عمل استبيان علي Google form .

وقد عقد التدريب في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،بشان رفع كفاءة العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان ، محافظة السويس ، وبأهتمام من الأستاذ الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني .