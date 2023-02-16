أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار في تكساس | شاهد

أفادت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن شرطة ولاية تكساس الأمريكية أعلنت مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق النار بمركز تجاري في مدينة إل باسو.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به بعد إطلاق النار في المركز التجاري بالمدينة.

تشريعات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع قوانين للحد من جرائم السلاح، في البلاد.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي علي تويتر :"اتخذ الرئيس بايدن إجراءات تاريخية للحد من جرائم السلاح ، لدي تشريعات سلامة السلاح أهمية منذ 30 عامًا، والآن يدعو الكونجرس لاتخاذ الخطوة التالية وحظر الأسلحة الهجومية".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بأن عدد حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحد حتى الآن في العام الحالي هي أكثر من الأيام التي مرت حتى الآن في هذا العام، حيث كانت هناك هناك 39 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك واحدة في هاف مون باي، جنوب سان فرانسيسكو، أدت إلي مصرع 7 أشخاص على الأقل يوم الاثنين، وأخرى في مونتيري بارك بكاليفورنيا في عطلة نهاية الأسبوع قتل فيها 11 شخصا، لافتة إلى أن أغلب الحوادث وقعت في جنوب الولايات المتحدة، بما في ذلك في لويزيانا وفلوريدا.

وأشار الموقع إلي أنه كان هناك 647 عملية إطلاق نار جماعي في العام الماضي، و690 عملية إطلاق نار في عام 2021.

وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونجرس بشأن تبني إصلاحات. وقضى أكثر من 44 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية في 2022، وأكثر من نصفهم حالات انتحار.