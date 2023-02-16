انخفاض غير مسبوق في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، بعد زيادة حادة لمخزونات النفط الأمريكية وصدور تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.23% إلى 85.38 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.59% إلى 78.59 دولار للبرميل.

وبدأ النفط عام 2023 بداية متقلبة مع محاولة المتعاملين تقدير تأثير إعادة فتح الصين وقيود العرض التي أعلنتها موسكو والمخاوف المستمرة من الركود في الولايات المتحدة. يواصل مخزون النفط الخام نموه، بما يضيف عقبة أخرى بالنسبة للمضاربين على ارتفاع الأسعار.

هذا وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل يوميًا في 2023 ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميًا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، سينخفض ​​الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً نتيجة قرار الإدارة الأمريكية الاستمرار في بيع 26 مليون برميل من النفط الخام بموجب تفويض من الكونجرس.

ارتفاع المخزون الأمريكي

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع في المخزونات بحوالي 16.28 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف، فيما زادت مخزونات الخام 16.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير إلى 471.4 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 659 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 2021، مشيرةً إلى أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 383 ألف برميل يوميا في الأسبوع، كما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.4 في المائة.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 241.9 مليون برميل متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 119.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.07 مليون برميل يوميا.

