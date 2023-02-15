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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الصين.. الوكالة الدولية للطاقة تتوقع طلبا قياسيا على النفط

النفط
النفط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، أن يسجل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية في عام 2023.

تأتي توقعات الوكالة الدولية للطاقة، مع تخلي الصين، التي تعد أكبر مستهلك، عن قيود فيروس كورونا، وتعافي السفر من تداعيات الوباء.

وتوقعت الوكالة أن يصل الطلب إلى 101.9 مليون برميل يومياً عام 2023، في زيادة بمليوني برميل يومياً عن العام الماضي.

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وهو ما يعني زيادة بمليون و400 ألف برميل يومياً عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019، في وقت لم يصل استهلاك الوقود الأحفوري المتسبب بالاحترار العالمي إلى ذروته بعد.

الصين النفط الوكالة الدولية للطاقة استهلاك الوقود

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