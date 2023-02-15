مع اقتراب "قمة العشرين".. الهند تطالب الصين بتخفيض القروض للدول المتضررة

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الهند تعمل على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المديونة التي تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وحرب أوكرانيا، من خلال مطالبة المقرضين بما في ذلك الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، بتخفيض كبير على القروض.

وأبلغ مصدران بالحكومة الهندية رويترز عن الاقتراح، بينما يستعد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاجتماع في بنغالورو الأسبوع المقبل، وسيكون هذا التجمع أول حدث رئيسي خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وهي كتلة تتألف من أكبر الاقتصادات في العالم، لمدة عام واحد.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إنه سيعقد اجتماعا افتراضيا مع البنك الدولي والهند والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع يوم الجمعة لمحاولة التوصل إلى تفاهمات مشتركة، بشأن المعايير والمبادئ والتعاريف الخاصة بكيفية إعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة.

من ناحية أخري، قال أحد المسؤولين الهنود، وكلاهما رفض الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "الهند تصمم اقتراحًا" لمحاولة إقناع دول مثل الصين بتخفيض كبير في إقراض الدول التي تواجه صعوبات.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تأخذ قضية ديون الدول النامية على محمل الجد وتدعم المؤسسات المالية ذات الصلة لطرح الحلول.