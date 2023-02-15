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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفظت بحق الرد.. بكين تعلن تحليق مناطيد أمريكية بشكل متكرر فوق الصين

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن تضليل المجتمع الدولي وتقبل حقيقة أن مناطيد أمريكية عالية الارتفاع انتهكت المجال الجوي الصيني في مناسبات متعددة منذ العام الماضي، بما في ذلك فوق شينجيانج والتبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في إفادة صحفية، “لقد أشرنا بالفعل إلى أنه منذ العام الماضي، وبشكل أكثر تحديدًا منذ مايو الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عدة مناطيد على ارتفاعات عالية من أراضيها، والتي تستمر في الدوران حول العالم. لقد قاموا بإدخال ما لا يقل عن 10 عمليات دخول غير مصرح بها إلى المجال الجوي الصيني، بما في ذلك فوق شينجيانح والتبت”.

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وأضاف أن “الصين قدمت للولايات المتحدة تفسيرات متكررة حول سبب انحراف منطادها عن مساره عن طريق الخطأ بسبب حالة طارئة، في حين أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تفسيرات بشأن دخول منطادها بشكل غير قانوني إلى المجال الجوي الصيني”.

الصين تحتفظ بحق الرد

وتابع قائلا: “يجب على الولايات المتحدة تقديم تفسيرات للصين والمجتمع الدولي، وإعادة التفكير بعمق في أفعالها، والتوقف عن التشهير ومهاجمة الصين، وكذلك التوقف عن تضليل الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي. وتحتفظ الصين بالحق في الحصول على رد مناسب آخر”.

وقارن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رد فعل الصين “الهادئ والمهني” لخرق مجالها الجوي بواسطة مناطيد أمريكية مع رد فعل الجيش الأمريكي.

الولايات المتحدة الخارجية الصينية المجتمع الدولي بكين الصين

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