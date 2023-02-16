رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوي المواطنين من وجود أعمدة الكهرباء بدون كشافات

اعلن رئيس مدينة الأقصر اللواء دكتور علي الشرابي ، أنه في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.



ووردت لإحدى صفحات التواصل الإجتماعي شكوى تفيد "بوجود أعمدة الكهرباء بدون كشافات اناره وقرب الأسلاك الكهربائيه بجوار المنازل مما يؤدي إلى وجود خطر على الأطفال والمنازل ناهيك عن الشوارع المظلمه المليئه بالحيوانات المفترسه بمنطقة نزلة السقاله نجع الدقاديق بمنشأة العماري" .



وفي إستجابه سريعه على الفور أصدر رئيس مدينة الأقصر تعليماته لرئيس حي المطار يوسف محمد علي بحل الشكوي ومعاينتها على الطبيعه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وعلى الفور قاد رئيس الحي فريق من الدعم الفني من فنيين الكهرباء المختصين بحي المطار إلى المنطقه لرفع كفاءة مستوي الإنارة، وتم تركيب كشافات إناره وتأمين الأسلاك من عبث الأطفال.