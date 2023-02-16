في موجة واسعة من الاعتقالات.. قوات الاحتلال تلقي القبض على 24 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس يوم الأربعاء وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا من الضفة الغربية، أغلبهم من مدينة الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من بلدة بيت كاحل، "محمد فؤاد العطاونة، وإياد حسين العطاونة، ومجد إسماعيل العطاونة، وعمر محمد العطاونة، وضياء راتب العطاونة، وسعيد ماهر العصافرة، ومصطفى صخر العصافرة، وفضل أمير العصافرة، ومحمد باسم بدوي الزهور، وحسين إبراهيم الزهور، وعبد الخالق إبراهيم الجودي"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: لؤي النجار، والشقيقان آدم وبشير أبو ريامن أريحا. واعتقلت ستة مواطنين من مدينة رام الله، واعتقال محمود فتحي مطر (33 عاما)، من مخيم طولكرم،عند مروره من الحاجز العسكري غرب نابلس، والشاب وسام غانم محمد أبو محسن (26 عاما)، من قرية تياسير من طوباس، والشاب أحمد حربي أبو عودة (27 عاما)، من مخيم عايدة من بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب المصاب محمود الطرزي، بعد أن داهمت منزله في حي المراح بمدينة جنين.

اقتحام المستوطنين للأقصى



قام المستوطنين الإسرائيلين اليوم، بأقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مراسلة "وفا" إن عشرات المستوطنين، بينهم طلاب من المعاهد اليهودية، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.