وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الاستعدادات لمهرجان الهجن والتراث

وصلت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث، برفقة المهندسة رانيا فايق رئيس قسم الديكور والتجهيزات بقطاع صندوق التنمية الثقافية , وأحمد سعودى مدير مكتب الوزيرة.

واستقبل الوزيرة، اللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والخارجية، بالنيابة عن محافظ جنوب سيناء، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناءبالنيابة عن الأستاذ المخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

جدير بالذكر أن الزيارة تتضمن تفقد لمضمار الهجن بحى الرويسات بمدينة شرم الشيخ , ويعقبها مساءً عقد مؤتمر صحفى بحضور الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة , برفقة معالى الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراء الزراعة والبيئة .