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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها على 4 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

وعاقبت المحكمة بالسجن 7 سنوات لـ 3 متهمين، وبالحبس 5 سنوات لمتهم، وألزمت المحكوم عليهم بدفع مبلغ 17 مليون و622 ألف جنيه قمة تلفيات.

والمتهمين في القضية الأساسية صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي على خلفية اتهامهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

أحداث مجلس الوزراء محكمة الجنايات بدر السجن اخبار المحاكم

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