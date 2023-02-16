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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة جبل شيشة

صدى البلد


 

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد يحي أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، محطة مياه جبل شيشة بطاقة تصميمية 138 ألف متر مكعب يوم، والتى تخدم أكثر من 550 ألف نسمة بنطاق مدينة أسوان، والتى يجرى تأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتابع رئيس الشركة القابضة حالة المحطة وأعمال التطوير، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل، وتقليل الطاقة المستهلكة، وتطوير متطلبات الإدارة في مجالات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة ومراقبة الجودة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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