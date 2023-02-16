رئيس الحكومة: هدفنا تعميق صناعة السيارات وخاصة الكهربائية.. نواب: خطوة قوية لوضع مصر على الطريق الصحيح فى توفير العملة الصعبة وفرص العمل

صناعة النواب: الدولة تستهدف النهوض بالصناعة من خلال توطين صناعة السيارات

خطة النواب: نتنظر استراتيجية جديدة في توطين صناعة السيارات والدخول في المنافسة العالمية

برلماني: مصر قادرة على تصنيع سيارة بجودة عالية



أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدكتور مصطفى مدبولي لعقد اول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر لبحث سبل التعاون بين الجهات المختلفة وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه صناعة السيارات وكيفية الدخول في المنافسة العالمية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل لدعم الاقتصاد المصري.

فى البداية، قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع المجلس الاعلي لصناعة السيارات اليوم جاء لتحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعة السيارات في مصر وكيفية حلها لانطلاق صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

صناعة السيارات والعملة الصعبة

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن صناعة السيارات من أهم الصناعة التي تدعم الاقتصاد المصرى لكونها من اهم مصادر توفير العملة الصعبة لافتة الى أن بعد وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات في مصر سوف نشاهد سيارات صديقة للبيئة وزيادة في التصدير للخارج مما يوفر فرص عمل وعملة صعبة للدولة.

وأشادت عضو مجلس النواب بجهود رئيس الحكومة بعقد اول اجتماع للمجلس الأعلي لصناعة السيارات بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ومن جانبها، أكدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن صناعة السيارات في مصر من أبرز اولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد تفعيل مهام المجلس الأعلي لصناعة السيارات بإجتماعة الاولي امس لتحديد المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعة السيارات في مصر وكيفية حلها لانطلاق صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

قالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد برتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي علي المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

وأكدت النائبة علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الي أن مصر تمتلك عدد ضخم من الممتلكات الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت علي ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لانشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الي وجود تنافسية في السوق يؤدي لخفض اسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.

في السياق ذاته، أيد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة في عقد اول اجتماع للمجلس الاعلى لصناعة السيارات فى مصر بحضور الوزراء المعنين للدخول فى المنافسة العالمية لصناعة السيارات وتصديرها للخارج مما يوفر عملة صعبة وفرص عمل جديدة تستهدف دعم الإقتصاد المصرى.

توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية

واكد “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتمتع بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر "اقتصاديات الكم" في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.



المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتمتع بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر "اقتصاديات الكم" في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.