السكرتير العام ببني سويف يناقش مقترحات تطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ـ ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ومناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات ، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الاجتماع تم بحث مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بخطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بمواقف سيارات الأجرة، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة من المواقف والمرور والوحدة المحلية لتطبيق القانون وضبط الخدمة داخل كل موقف ،ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة، والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر.

كما تم مناقشة القواعد العامة والاشتراطات الإرشادية والمنظمة للموافقة على الطلبات المقدمة لنقل خطوط سير بعض سيارات نقل الركاب الداخلية بقرى ومراكز المحافظة، ، وبما يحافظ على توازن عملية نقل الركاب محليًا، وعدم التكدس المروري، حيث أفادت إدارة المرور أن الوضع مستقر ومتوازن حاليًا في عمليات نقل الركاب، خاصةً بعد جهود المحافظة في تدعيم الخطوط بعدد 30أتوبيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن نقل خطوط السير السيارات دون قواعد منظمة سيؤدي إلى حدوث عجز في السيارات في بعض المناطق وزيادة في البعض الآخر.

حضر الاجتماع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف، المقدم أحمد حسن رئيس مباحث المرور، ورؤساء الوحدات المحلية السبعة، ومديرو إدارات الشئون المالية والشئون القانونية والحسابات بديوان عام المحافظة.