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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دجل وعفاريت.. القبض على شاب صور فيديو ادعى فيه اختفاء أصدقائه

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ببث مقاطع فيديو ونشر أخبار كاذبة وإشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق نسب مشاهدة وزيادة أعداد المتابعين ، وقيامه ببث مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق (تيك توك) يظهر خلاله بصحبة آخرين مُدعين تعرضهم لأعمال الدجل والشعوذة حال قيامهم بالتصوير داخل أحد المبانى المهجورة وإختفاء إثنين منهم لذات الغرض.

 

أمكن تحديد مستخدم الحساب المذكور وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق بقصد تحقيق نسب مشاهدات وزيادة أعداد المتابعين لتحقيق أرباح مادية ، كما ضُبط بحوزته (هاتف محمول "محمل عليه مقاطع الفيديوهات المشار إليها").

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الدجل والشعوذة الانترنت الجن مقاطع فيديو

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