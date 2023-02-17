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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : فرصة غير متوقعة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، لا يحب الواقع ويميل بالأكثر إلى الخيال، يمكن أن يضحى ببعض الأمور من أجل الآخرين.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن الفرص تنتظر أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى بلد أجنبي، قد ينتهي بك الأمر في مكان جميل اليوم، سيساعدك المشي السريع على تحسين تنفسك وقدرتك على التحمل بشكل عام، يمكنك أيضًا اختيار فصل التأمل للحد من الأفكار الوسواسية.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

قد يشعر جسمك بنشاط كبير اليوم، قد لا يشعر عقلك بالإنتاجية الكافية اليوم، لذا لا تشدد على التفاصيل الدقيقة وتنغمس في التفكير السلبي.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يمكنك توقع محادثة ودية مع الزملاء وكبار السن، قد تضطر إلى التفكير في الاستفادة من مجموعة مهاراتك لجذب الفرص المربحة.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تقضي بعض الوقت الهادئ مع شريكك أثناء التخطيط لرحلة معًا، يمكنك التفكير في القيام ببعض أنشطة الترابط إذا شعرت بانفصال.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

من المرجح أن يقرض منك صديق أجنبي أموالاً، قد تضطر إلى خفض نفقاتك بينما تكافح للحفاظ على مصدر دخل ثابت.

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