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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. يوفنتوس يتقدم على نانت بهدف في الدوري الأوروبي

يوفنتوس ونانت
يوفنتوس ونانت

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه نانت الفرنسي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 13 من متابعة لرأسية زميله فيديريكو كييزا.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو - دي تشليو

خط الوسط: فاجيولي - لياندرو بارديس - أدريان رابيو

خط الوسط: فيديريكو كييزا - أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش.

 

تشكيل نانت

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، كأساسي.

وضم تشكيل نانت كلا من:

في حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: سينتونزي - جيروتو - كاستيليتو - بالويس

خط الوسط: تشيريفيلا-  موسى سيسوكو- موتوسامي

خط الهجوم: بلاس - كوكو- مصطفى محمد

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