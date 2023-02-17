التأمين الصحي الشامل.. نجاح أطباء الأقصر في علاج عيب خلقي لفتاة

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بتكلفة أقل من 400 جنيه فقط وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تم تخفيف معاناة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً تعاني من اختلاف خُلقي بالمثانة في صورة إحليل علوي أدى إلى فقدان التحكم في البول بقسم المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً تعاني من فقدان التحكم في البول نتيجة لاختلاف خلقي نادر وهو الإحليل العلوي، وبعد الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة تبين الحاجة لإجراء جراحة.

ونجح فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إصلاح الاختلاف الخلقي من خلال عمل ترقيع للمثانة من خلال استخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما تم زرع الزائدة الدودية تحت الجلد وتوصيلها بالمثانة، وخضعت المريضة للمتابعة بالأقسام الداخلية قبل خروجها من المستشفى.

شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور مدحت الهواري- أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط واستشاري جراحة المسالك بمستشفى الكرنك الدولي والدكتور مجدي مجلع - استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي و الدكتور أسامة النحاس- أخصائي جراحة المسالك البولية بالمستشفى.

ومن قسم التخدير الدكتور عماد حسني كامل - استشاري التخدير بالمستشفىو الدكتور محمد الذوق - أخصائي التخدير بالمستشفى.