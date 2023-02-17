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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 24 شيكارة سماد مدعم في رشيد قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط 24 شيكارة سماد
ضبط 24 شيكارة سماد مدعم برشيد تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وتحت اشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإداره العامة للتجارة الداخلية بحملة في رشيد أسفرت عن ضبط 24 شيكارة سماد مدعم قام أحد الأشخاص  بتجميعها لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

«بدر» سكرتير عام البحيرة و«غطاس» مساعدًا و«كجك» لدمنهور

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

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