بعد التعادل مع المريخ.. موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الترجي

واصل فريق الزمالك نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا مع مضيفه المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الترجي



وستكون مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، يوم 25 فبراير الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والترجي يوم 7 مارس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الترجي مع شباب بلوزداد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.