وحوش الصحراء.. 5 سيارات كروس أوفر رياضية في الكويت| صور

يضم السوق الكويتي مجموعة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، والتي تتميز بقدرات استثنائية تمكنها من تحدي ومجابهة الطرق الوعرة والصحاري بالإضافة للمنحدرات الجبلية وغيرها، كما تتوفر بأحدث أنظمة الترفيه والملاحة.

تويوتا برادو موديل 2023

تويوتا برادو موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا برادو على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2023:

يبلغ سعر السيارة تويوتا برادو موديل 2023 نحو 12,688 دينار.

هيونداي باليسايد موديل 2023

هيونداي باليسايد موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 295 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بمنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022:

يبلغ سعر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 نحو 11,299 دينار.

جيب رانجلر UNLIMITED موديل 2023

جيب رانجلر UNLIMITED موديل 2023

حصلت جيب رانجلر UNLIMITED موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 285 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات.

أسعار السيارة جيب رانجلر UNLIMITED:

الفئة الأولى بسعر 13,495 دينار.

الفئة الثانية بسعر 16,495 دينار

الفئة الثالثة بسعر 17,495 دينار

شيفروليه بليزر موديل 2023

شيفروليه بليزر موديل 2023

حصلت شيفروليه بليزر موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 305 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 366 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات.

أسعار السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023:

الفئة الأولى LT2 بسعر 10,999 دينار.

الفئة الثانية 2LT MIDNIGHT بسعر 13,499 دينار.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

حصلت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 276 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، كما تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الرحة ومنها مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، ومصابيح ترحيب.

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2023:

الفئة الأولى بسعر 15,900 دينار.

الفئة الثانية بسعر 17,900 دينار.