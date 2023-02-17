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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب وإغلاق طرق.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي

إضراب وإغلاق طرق..
إضراب وإغلاق طرق.. آلاف الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، أن منظمي الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو، أعلنوا عن خطواتهم المقبلة للاحتجاجات ، وسيخرجون يوم الاثنين المقبل بمظاهرات كبيرة يشارك فيها آلاف الأشخاص بالتوازي مع عدد من التظاهرات بمراكز آخري في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن الاحتجاجات ستشمل إضراب زراعي ، واضطرابات وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية تبدأ الساعة 2:00 ظهرًا.

وحسب القناة العبرية فإنه من المتوقع أن تُنظم مظاهرة كبيرة أمام مبنى الكنيست ، بينما ستنعقد جلسة الكنيست بكامل هيئتها في الساعة 4:00 مساءً للتصويت على القوانين الأولى من الإصلاح القضائي بالقراءة الأولى.

وتأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.

وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل".

وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء في الحكومة.

وتهدف التغييرات التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة مظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت إسرائيل مظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة ما بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 أشهر.

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