الداخلية في يوم| مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. وكشف لغز العثور على جثتين بأسوان

جهود وزارة الداخلية في يوم:

- إصابة ضابط شرطة في مداهمة أمنية.. ومقتل عنصر شديد الخطورة

- القبض على المتهمين بقتل شخصين في أسوان

- كشف لغز العثور على جثة تاجر خضراوات داخل مشتل في بني سويف

- القبض على سائق تاكسي بحوزته 230 طربة حشيش في شمال سيناء



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة، سبق اتهامه في 3 قضايا “مخدرات – سلاح”، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات؛ بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها؛ مما نتج عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية).. كما أسفر التعامل عن إصابة فرد شرطة وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على (جثتين بدائرة المركز) وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما.

وأضافوا بقيامهم بإعتراض طريق المجنى عليهما حال إستقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابلا من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما واستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية آلية - خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار) واتخذت الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف من (مالك مشتل) بعثوره على جثة صديقه (تاجر خضراوات) داخل مشتله الكائن بدائرة المركز والسابق إستضافته للإقامة به إثر خلافات بين المجنى عليه ووالده ترك على إثرها المنزل.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بأنه نظراً لعمل أحدهما مع المجنى عليه وعلمه بقيام عملائه بتحويل مبالغ مالية له على كارت الفيزا الخاص به عقد العزم على سرقة الكارت منه حال نومه بالمشتل وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع الثانى وتوجها للمشتل ولدى قيامهما بسرقة الكارت من المجنى عليه أثناء نومه إستيقظ ، فقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على كارت الفيزا ومبلغ مالى وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب.

وأرشدا عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافا بحرق كارت الفيزا عقب علمهما بعدم احتوائه على مبالغ مالية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) حال قيادته سيارة أجرة (تاكسى) بدائرة القسم. وبحوزته (230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.