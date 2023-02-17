مساعدات غذائية وطبية .. السعودية ترسل الطائرة الـ 12 لمتضرري زلزال تركيا

سجل مطار غازي عنتاب في تركيا اليوم، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فتحمل الطائرة على متنها 75 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر بإرسال مساعدات الي متضرري الزلزال في كلا من سوريا وتركيا؛ وذلك تجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به السعودية.