عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 : نظم وقتك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، من الأبراج النارية ومن أبرز صفاته الشجاعة وحب النفس، كما أنه شخص متفائل حتى في اسوء الظروف.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : تيسير وضعك المالي

مشاكل صحية ومهنية.. خبيرة فلك توجه تحذيرا عاجلا للأبراج النارية

توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنه نتيجة لذلك قد تجد نفسك مع العديد من المعجبين في المنزل وفي دائرتك الاجتماعية، يمكن أن يكون هناك لقاء مع الأصدقاء القدامى، قبل اتخاذ أي خطوات، تأكد من أنك تفهم كل شيء بوضوح، استهلك الكثير من الماء للحفاظ على صفاء الذهن واليقظة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يجب عليك تنظيم يوم عملك لمنع حدوث أي تعارضات، تقليل اعتمادهم على الآخرين واحتياجاتهم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

سيكون لديك الكثير من الطاقة طوال اليوم، حان الوقت الآن للتفكير أو القيام بالأشياء التي كنت تؤجلها.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قد تذهب أنت وشريكك إلى مطاعم هادئة ورومانسية أو رحلات طويلة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

إن وجود شريك تجاري للمساعدة في تنفيذ مشاريع جديدة سيزيد من أرباحك بشكل كبير.

برج الأسد حظك اليوم الأبراج الأبراج النارية توقعات برج الأسد توقعات برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد وحظك اليوم مهنيا توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : إجراء فحص طبي

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : ادخر للمستقبل

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : اتبع شغفك

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : مكالمة مزعجة

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : تتفوق على منافسيك

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : امشي ورا قلبك

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : تيسير وضعك المالي

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : فرصة تغير حياتك

ترشيحاتنا

تسريب سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2

علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 .. ودعاء النية لصيام الإسراء والمعراج

5 مليار جنيه استرليني.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن عرض قطر شراء مانشستر يونايتد

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ