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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية آفاق تطوير التعاون الثنائي

رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، علاقات التعاون الثنائية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.


جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، /الجمعة/ بمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش مشاركتهما، في أعمال الدورة العادية الـ36 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. 


ويشارك رئيس الحكومة الجزائرية بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذه القمة التي تحمل شعار "تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، برفقة قادة 34 بلدا أفريقيا و 51 وفدا.


ويناقش المشاركون، في هذه القمة، العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلاً عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.

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