أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

بقدر ما يحب بعض الأشخاص الرومانسية وفكرة الاعتراف بحبهم لشريكهم أمام العالم، فإن البعض الآخر يكرهونها تمامًا! لا يمكنهم تحمل فكرة الرومانسية أمام الآخرين.



إنهم يشعرون بالحرج الشديد حيال كونهم حميمين أمام الآخرين ويفضلون أن يكونوا رومانسيين في الخصوصية.



الأبراج التي تميل إلى كره الرومانسية



-برج الثور

إنهم يحبون أن يكونوا حنونين ، لكنهم لا يحبون ذلك أبدًا في الأماكن العامة، إنهم قلقون للغاية بشأن صورتهم في الأماكن العامة، إنهم خجولون وهادئون حول أي شخص آخر ويرجفون من فكرة الرومانسية

-برج العذراء

إنهم متوترون ولا يمكنهم الاسترخاء أمام أي شخص، لكي تكون رومانسيًا وتنغمس في المساعد الرقمي الشخصي يعني أنه يجب أن يكونوا منفتحين أمام الأشخاص وشخصيتهم الخجولة لا تستطيع القيام بذلك.

-برج العقرب

يحبون أن تظل الأشياء خاصة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، لا يحبون التباهي بعلاقاتهم أمام الناس، لديهم صعوبة في الانفتاح أمام الناس، لا يمكنهم حتى التفكير في المساعد الرقمي الشخصي!

-برج الجدي

لديهم أخلاق وأخلاق صارمة يلتزمون بها، إنهم يشعرون بعدم الارتياح الشديد للتباهي بعلاقتهم أمام الأشخاص، إنهم يحبون الاحتفاظ بالرومانسية خلف الباب.

-برج الدلو

إنهم خجولون للغاية ويحتقرون التباهي بعلاقتهم، إنهم يفضلون الحفاظ على خصوصية علاقتهم، لا يمكنهم إظهار المودة لشريكهم في الأماكن العامة لأنه يجعلهم يتراجعون.

